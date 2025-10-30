Bursa'da kış lastiği uygulaması tarihleri açıklandı

Bursa Valiliği, şehir içi yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımının 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

Bursa'da kış lastiği uygulaması tarihleri açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Valiliği, şehir içi yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımının 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

Valilik yapılan açıklamada, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin birinci fıkrasında, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu kılınmıştır" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Açıklamada, Bursa’nın son yıllardaki hava sıcaklığı ortalamalarının değerlendirildiği belirtilerek, "İlimizin son yıllardaki hava sıcaklığı ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda, ilgili Tebliğ doğrultusunda Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (belediye hudutları içinde) şehir içi yolcu ve eşya taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanması, 28 Ekim 2025 tarihli Valilik Olur’u ile uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.