Bursa'da kıskıvrak yakalanan 3 villa soyguncusu tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarmanın kıskıvrak yakaladığı 3 villa soyguncusu mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'da kıskıvrak yakalanan 3 villa soyguncusu tutuklandı
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Bursa’nın İznik ilçesinde jandarmanın kıskıvrak yakaladığı 3 villa soyguncusu mahkeme tarafından tutuklandı.

İznik ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi’nde bulunan villada soygun gerçekleştiren hırsızlar, bahçe traktörü, TV, laptop ve bir çok değerli eşyaları çalmıştı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi, villaya yakın güvenlik kameraları ve ilçe merkezindeki MOBESE kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda şüpheli R.B., M.B. ve F.B.’yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.