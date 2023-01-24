Bursa'da kızının gözü önünde 41 yaşındaki kadını öldüren saplantılı aşık, adliyeye sevk edildi

Bursa’da gittiği eğlence mekanında solist olarak çalışan Nurcan İ.’yi görerek beğenen ve saplantılı aşık olan İzzet A., ticari taksiyle takip ettiği kadının, kızının gözü önünde vurarak öldürdü. Olaydan kısa bir süre son yakalanan İzzet A., emniyetteki ifadesinde başka bir erkekle gördüğü için kadını öldürdüğünü söylerken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında solist olarak çalışan Nurcan İ.’yi beğenerek saplantılı aşık haline gelen İzzet A., dün gece yine bir mekanda Nurcan İ. ile denk geldi. Bir süre Nurcan İ.’ti dinleyen saplantılı aşık, mekan çıkışında Nurcan İ. ve kızı Yağmur M.’yi kendine ait olan otomobiliyle evlerine bırakmak için davet etti. Daveti reddeden anne ve kız, ticari taksiye binerek Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’taki evlerine giderken, İzzet A. ise ticari taksiyi takip etti. Ardından İzzet A. ile Nurcan İ. sokak ortasında yüksek sesle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, İzzet A. yanında getirdiği tabanca ile Nurcan İ.’nin kafasına doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Nurcan İ., kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurcan İ.’yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Nurcan İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli İzzet A. ise geldiği otomobile binip, olay yerinden elini kolunu sallayarak kaçarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İzzet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Nurcan İ.’yi başka bir erkekle gördüğü için kıskandığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzzet A., adliyeye sevk edildi.

Nurcan İ.’nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Orhaneli ilçesi Çalaplar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.