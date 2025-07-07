Bursa'da kök hücre başarısı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Terapötik Aferez Merkezi, hem hematoloji ve onkoloji hastalarının tedavisinde hem de gönüllü kök hücre bağışı alanında önemli başarılara imza atıyor.

2022 yılının Eylül ayında kök hücre toplama işlemine başlayan merkezde bugüne kadar 330 kök hücre toplandı. 2025 yılının ilk 4 ayında toplanan kök hücre sayısı bakımından Türkiye genelinde 2. sırayı almayı başaran Terapötik Aferez Merkezi’nde yürütülen çalışmalar, merkezde görevli Uzm. Dr. Hilmi Erdem Gözden ve Uzm. Dr. Bedrettin Orhan tarafından aktarıldı.

Merkezde üç hekimin görev yaptığını belirten Hematoloji Uzmanı Dr. Hilmi Erdem Gözden, "Merkezimizde terapötik yani tedavi amaçlı aferez işlemlerinin yanı sıra, gönüllülük esasına dayalı kök hücre mobilizasyonuna da katkı sağlıyoruz. Ülkemizde birçok merkezde yapılan bu işlemin amacı ihtiyaç sahibi olan çeşitli hematolojik malignite ya da onkolojik malignite tanısı almış hastalara destek sağlamak. Kök hücre toplama işlemi öncesinde bağışçı olan kişinin kanındaki bazı etiketler yine TÜRKÖK merkezi tarafından depolanıyor. Bu depolanma sonrasında etiketlere uygun ihtiyaç sahipleriyle eşleşiyor’’ dedi.

Komplikasyon Yaşanmıyor

Eşleşme sonrası sürecin iki aşamada yürütüldüğünü belirten Dr. Gözden, "İlk aşamada saha ekiplerimiz bağışçı adaylarını bilgilendiriyor. Ardından merkeze başvuran aday, fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinden geçiriliyor. Amacımız, bağışçıya hiçbir zarar vermeden işlemi güvenli bir şekilde tamamlamak. Şimdiye kadar yapılan işlemlerde de uygulanan tedavi, sonrasında uygulanan aferez yöntemi de dahil olmak üzere hiçbir süreçte komplikasyon yaşamadık" şeklinde konuştu.

Gönüllüler Detaylı Bilgilendiriliyor

Merkezde görev yapan hekimlerin gönüllülük esasına dayanarak çalıştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Gözden, "Amacımız katkı sağlayabilmek. Hastaların genelde kafalarında olan soru işaretlerini giderebilecek cevaplarımız, hem saha elemanları hem de tarafımızca yapılan muayeneler doğrultusunda veriliyor. Bazen korku ya da hastaların genel bir çekincesi olabiliyor. Bunlar arasında ilaçların uygulanması, aferez işleminin nasıl olduğu, gereken kök hücrelerin hangi taraftan toplandığıyla ilgili sorular oluyor. İşlemlerimiz genelde ufak bir iğne tedavisi sonrasında damar yolundan bir cihaz aracılığıyla kök hücre toplama işlemi olarak tamamlıyoruz" diye konuştu.

"Kök Hücreye Duyulan İhtiyaç Çok Büyük"

Merkezde görev yapan Hematoloji Uzmanı Dr. Bedrettin Orhan ise, "Merkezimizde yalnızca kök hücre bağışı değil, aynı zamanda yoğun bakım, nöroloji ve hematoloji hastalarına da aferez hizmeti sunuyoruz. Bu işler bizleri yormakta ve zorlamakta ancak burada uyumlu bir şekilde çalışıp vatandaşlara hizmet ettiğimiz için mutluyuz. TÜRKÖK gönüllü bağışçılarına destek olmayı çok istiyoruz. Özellikle lösemi başta olmak üzere birçok hastalıkta kök hücreye büyük ihtiyaç duyuluyor. Umarım bu çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam eder" ifadelerini kullandı.