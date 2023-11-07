Bursa'da komşular arası gürültü kavgası sokağı karıştırdı...Saksılar havada uçuştu

Bursa'da komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflardan biri evinin balkonundaki saksıları kavga ettiği komşusuna fırlattı. O anlar kameraya yansırken, yine gürültü kavgası nedeniyle tartışan başka bir taraf ise polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle sakinleştirildi

Bursa'da komşular arası gürültü kavgası sokağı karıştırdı...Saksılar havada uçuştu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflardan biri evinin balkonundaki saksıları kavga ettiği komşusuna fırlattı. O anlar kameraya yansırken, yine gürültü kavgası nedeniyle tartışan başka bir taraf ise polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle sakinleştirildi

İlk olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi üzerinde yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuşurken, komşulardan biri balkondan çiçek saksılarını tartıştığı kadına atmaya başladı. Saksılardan kaçarak kendilerini kurtaran kadınlar; muhtemel bir yaralanmanın önüne geçerken, o anlar kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yıldırım Esenevler Mahallesi’nde ise bir yine komşuların gürültü nedeniyle tartışması sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, polis komşuları güçlükle ayırdı.