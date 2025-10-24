Bursa'da konforlu ulaşım için 150 bin ton sıcak asfalt döküldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca toplam 285 kilometre sathi kaplama çalışmasını tamamlarken, 150 bin tona yakın sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gelişen, güvenli ve güçlenen Bursa’ hedefiyle kent genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yaz dönemi boyunca yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için 17 ilçedeki güzergahlarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, 4 aylık süre boyunca toplam 285 kilometrelik yolda sathi kaplama yaparken, çalışmalarda 150 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

"Kent genelinde bütüncül bir ulaşım seferberliğini ortaya koyduk"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaz dönemi boyunca 17 ilçede yol, yama ve geliştirme çalışmalarının özveriyle yürütüldüğünü söyledi. Kent genelinde 45 ayrı noktada yol iyileştirmesi yapıldığını ve ulaşımda rahatlamanın sağlandığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Haziran ve Eylül ayları arasında kent merkezi ve ilçelerde 285 kilometre sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Bu alanlarda 150 bin tona yakın sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdik. 2025 yaz döneminde yürüttüğümüz yol çalışmalarıyla kent genelinde bütüncül bir ulaşım seferberliğini ortaya koyduk. Yol çalışmalarıyla güvenli, konforlu ve sürekli ulaşım anlayışımızı ortaya koyduk" dedi.

"Muhtarlardan gelen talepler hızla karşılanıyor"

Bursa-Kocaeli arasında alternatif ulaşım güzergahı olarak kullanılan İznik-Sarıağıl-Orhaniye bağlantı yolunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine çalışmalara başlandığını ve 5 kilometrelik kısmın tamamlandığını söyledi. Kasım ayının sonuna kadar çalışmaların tamamlanarak bölgedeki ulaşımın rahatlatılacağını belirten Başkan Bozbey, "15 günde bir ’Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında yaptığımız ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızın taleplerini alıyoruz. Özellikle yol yapımı ve iyileştirme talepleri oluyor. Bunlardan biri de Kestel’deki programımızda muhtarımızın talep ettiği Uğur Mumcu ve Kurtuluş caddelerindeki asfalt yenilemeydi. Hızla müdahale ederek o noktalarda da konforlu ulaşımı sağlamış olduk" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız eşit hizmete layık"

Büyükşehir Meclisi’ne sunulan önergeyle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan güzergahların iyileştirilmesine de katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımızın bu konuda da talepleri oldu. İlçe belediyelerimizin mali imkanlarının kısıtlı olduğunu da biliyoruz. Meclisten çıkan kararla birlikte vatandaşlarımızın talep ettiği güzergahlarda çalışma yapacağız. Vatandaşlarımız eşit hizmete layıktır. Bu ilke ve bu anlayışla hareket ediyoruz" dedi.