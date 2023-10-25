Bursa'da kontrolden çıkan kamyon eve daldı

Bursa'da kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu eve daldı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü hafif yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon eve daldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’da kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu eve daldı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü hafif yaralandı.

Olay, Bursa’nın Karamürsel ilçesi Derebent Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yüklü kamyon seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan kamyon müstakil bir evin duvarına çarparak içeri daldı. Kaza sonucu sürücü hafif yaralanırken, evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ev ve kamyon kullanılamaz hale geldi.