Bursa'da kontrolden çıkan kamyon eve daldı
Bursa'da kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu eve daldı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü hafif yaralandı.
Bursa’da kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu eve daldı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü hafif yaralandı.
Olay, Bursa’nın Karamürsel ilçesi Derebent Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yüklü kamyon seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan kamyon müstakil bir evin duvarına çarparak içeri daldı. Kaza sonucu sürücü hafif yaralanırken, evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ev ve kamyon kullanılamaz hale geldi.