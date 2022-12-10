Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı

Bursa’da kontrolünü kaybeden sürücü anayolda önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Feci kazada 3 kişi ağır yaralanırken, otomobildeki alkol şişeleri kameralara yansıdı. Sağ şeritten ilerleyen bazı otomobil sürücülerinden şüphelenen trafik polisleri ise kaza yerinde 2 sürücünün alkollü çıktığını tespit etti.

Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-Ankara karayolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CBP 756 plakalı aracıyla Yıldırım istikametine seyir halinde olan Mehmet B., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü Mehmet. B. ile otomobilde bulunan Çağrı G. ve Eylül A., araç içinde sıkıştı. Çevredekiler olay yerine koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerinden geçen alkollü çıktı

Olay yerinde tahkikat başlatan trafik polisleri, bazı araç sürücülerin kontrolsüz ilerlediği görünce, şüphe üzerine alkol testi yaptı. Bazı sürücüler ise kaçmak isterken kaza yerinde tıkanan trafikte yakalandı. Alkolmetreye üfleyen 3 sürücünün ikisi alkollü çıktı. 2 sürücüye toplamda 3646 lira ceza kesilirken, ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.