Bursa'da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil servise çarptı. O anlar ise trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada
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EditörEditör
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Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil servise çarptı. O anlar ise trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil seyir halindeki servise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis ve otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada