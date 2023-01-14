Bursa'da konuşan SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener çıkışı

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, "2018’de seçimlere müdahale edeceğimizi söyleyen Meral Akşener’i dava ettik, Kılıçdaroğlu’nu ise bahçemizden geri gönderdik" dedi.

Bursa Aydınlar Ocağı, SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi’yi konuk etti.Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleşen söyleşide ’Dünya Savunma Politikaları ve Türkiye’ konulu konuşma yapan Tanrıverdi, haklarında çıkan iddialara cevap verdi.

‘Meral Akşener’i dava ettik, Kılıçdaroğlu’nu bahçeden gönderdik’

Tanrıverdi, 28 Şubat dönemini hatırlatarak, “Bu konuyu askerler anlıyor. Türkiye’yi bu işin içine sokanlar da iyi biliyor. 1988 yılında Kıbrıs’ta Sivil Savunma kuvvetleri vardı. Ülke işgal edildiği zaman askeri ordunun olmadığı yerde devreye girmek için kurulmuş bir yapılanmaydı. 2018’de Meral Akşener, SADAT’ın seçimlere müdahale edeceğini söylemişti. ’Konya’da kampta sivil ordu yetiştiriyor’ demisti. Akşener’i dava ettik. Mahkemede, ’Bana o fotoğrafı birileri getirdi ama getirenin deşifre edemem’ diye ifade verdi. İşin aslı; öyle bir kamp ya da öyle bir fotoğraf kesinlikle yok. Seçimlere yönelik herhangi bir çalışmamız yok. Asıl onların böyle bir düşüncesi var demekki. Yaptıkları şey; basına böyle bir şey sızdırmak ve kamuoyu oluşturmak. Geçenlerde yine böyle bir yaygara koptu. Kılıçdaroğlu bahçemize kadar geldi. Kendisini geri gönderdik” diye konuştu.

‘Afrika’da Türkler ne zaman gelecek? diye soruyorlar’

‘Türk İslam Birliği kurulmalı mı? sorusuna da cevap veren Tanrıverdi, “Türk İslam Birliği kesinlikle kurulmalıdır. Çok ihtiyaç var. Geçen hafta Kuveyt’te idim. Toplantı yaptık. Besmele çekerek konuşmaya başladım. Adamların gözleri ışıldadı. Neden? Avrupalılar sürekli orada, onlara bir şeyler satmaya çalışıyor. Türkiye’nin ne zaman geleceğini soruyorlar. Afrika’ya da gittiğimizde aynı sorular geliyor. Ne zaman tekrar ayağa kalkacak? diye soruyorlar”i fadelerini kullandı.

Söyleşi bitiminde Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel, Tanrıverdi’ye günün anlamına binaen plaket takdiminde bulundu. Akabinde salonda bulunanlar ile hatıra fotoğrafı çektirildi.