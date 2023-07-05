Bursa'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ailenin 7 yaşındaki çocuğu Umut yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ailenin 7 yaşındaki çocuğu Umut yaralandı.
Olay, Akhisar mahallesi 203. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Bekçika’dan tatile gelerek sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Umut K.’ye başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu çocuk, yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından çocuk, taburcu edildi.
Olay yerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırgan köpeği iğne ile etkisiz hale getirdi. Bazı vatandaşlar saldırgan köpeğin sahibinin olduğunu ve merkeze götürülmesini istemedi. Ekipler, köpeği tedavi etmek üzere merkeze götürdü.