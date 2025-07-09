Bursa'da korkutan anız yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınları korkulu anlar yaşattı. Konutlara sıçrama tehlikesi olan yangın ekiplerin yerinde müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da korkutan anız yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınları korkulu anlar yaşattı. Konutlara sıçrama tehlikesi olan yangın ekiplerin yerinde müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki evlere sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.