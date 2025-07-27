Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da ormana yakın bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Alevlerin ormana sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’nde ormanlık alana yakın bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevler kısa sürede çevreye yayılırken, dumanlar paniğe sebep oldu. Yangının, yakındaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ormanlık bölgeye sıçrama riski engellendi. Yangın söndürme ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde olay büyümeden önlenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.