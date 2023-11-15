Bursa'da küçük okurlara kitap bilinci aşılandı

Kitabın yerini teknolojik cihazların aldığı günümüzde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, küçük okurları Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, özellikle yeni nesle kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha da ekledi. Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde farklı yaş gruplarındaki okurlarını ünlü yazarlarla buluşturan Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, son olarak çocukları Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün ile biraraya getirdi. Şehir Kütüphanesi Üftade Salonu’nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı. Okurlarıyla keyifli bir ortamda söyleşi yapan Özgür Özgülgün, tarih ve arkeoloji alanındaki bilgileri öğrencilerle eğlenceli bir dille paylaştı. Programın sonunda Özgür Özgülgün ‘Uygarlık Dedektifleri Çatalhöyük’te’ ve ‘Uygarlık dedektifleri Gladyatör Kentinde’ adlı kitaplarını öğrenciler için imzaladı.

Gençlere bol bol kitap okumalarını ve kütüphaneleri kullanmalarını tavsiye eden Başkanvekili Fethi Yıldız, öğrencilere yönelik bu tür faydalı programları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.