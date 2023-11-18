Bursa'da kural tanımayan sürücülere sıkı uygulama

Bursa’da trafik kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe sayan 225 araç sürücüsüne yaklaşık 150 bin lira idari ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru için uygulama yaptı. Denetimlerde ekipler, kemer ve ışık ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı. Kentin bir çok noktasında trafiğin güvenliği için kolları sıvayan ekipler, kural tanımayan sürücüleri bir bir tespit ettiler. Bir çok sürücünün kendi canını dahi düşünmeden yola çıkarken, bazı sürücüler ise alkollü direksiyon başına geçti. Polis ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yaptığı uygulamada 225 araç sorgulanırken, kurallara uymayan sürücülere ise yaklaşık 150 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığının altını çizerken, emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 azaltmasının altını çizdi.

Öte yandan, polis ekiplerinin uygulaması havadan da görüntülendi.