Bursa'da lise öğrencileri 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çetki

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü iştiraklerinde lise öğrencileri ve öğretmenleri biyolojik çeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilir kullanımını ve genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların adil bir şekilde paylaşılmasını hedefleyen sözleşmenin farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi. “Korumak için hala şansımız var!” sloganı ile yürütülen etkinlikler çerçevesinde kentin korunan alanlarından olan Uluabat Gölü Sulak Alanı, Karacabey-Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kocaçay Deltası Sulak Alanı ziyaret edildi.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilir kullanımını ve genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların adil bir şekilde paylaşılmasını hedefleyen sözleşme hakkında farkındalık geliştirilmesi amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ortaklığında bir farkınladık etkinliği gerçekleştirdi. “Korumak için hala şansımız var!” sloganı ile yürütülen etkinlikler çerçevesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla Bursa ilinin korunan alanlarından olan Uluabat Gölü Sulak Alanı, Karacabey-Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kocaçay Deltası Sulak Alanı ziyaret edildi. Öğrencilere korunan alanların, biyolojik çeşitlilik, doğa ve çevre koruma bilinci konularında temel bilgiler aktarılırken, Bursa ilinde yayılış gösteren flora ve fauna elemanları hakkında veriler paylaşıldı ve Uluabat Gölü Sulak Alanı ve Kocaçay Deltası Sulak Alanı’nda kuş gözlemi yapıldı. Ayrıca öğrencilere Karacabey-Karadağı Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yer alan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı da ziyaret edilerek burada tedavi edilen ve rehabilitasyonları süren yaban hayvanları hakkında bilgi verildi.

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde 1992 yılında düzenlenen Yeryüzü Zirvesi’nde 150 ülke tarafından imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren; halihazırda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülke ve AB’nin taraf olduğu ’Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ hakkında bireylerin bilinçlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması konusunda farkındalığın artırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 2020 yılında alınan kararla, 22 Mayıs günü ’Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’ ilan edilmiştir. Tüm biyolojik çeşitlilik unsurları ve ekosistemlerin korunmasına ek olarak insanların gıda, barınma, güvenlik, ilaç, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşam haklarını da dikkate alan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sürdürülebilirliği geniş bir perspektiften ele almaktadır.