Bursa'da liseliler bowlingle stres atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında yapılan Liseler Arası Bowling Etkinliğinde 80 okuldan 1000’e yakın liseli stres atıp eğlendi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bowling topuyla lobutları devirmeye çalıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da 10 binlerce öğrenci sporla buluştu. Büyükşehir Belediyesi, ‘aynı organizasyon çerçevesinde’ toplam 80 okuldan yaklaşık bin lise öğrencisini Liseler Arası Bowling Etkinliğinde buluşturdu. Korupark AVM Bowling Salonu’ndaki etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da liselilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Aktaş da piste çıkıp, liseli gençlerle birlikte bowling topuyla lobutları devirmeye çalıştı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde gençleri sporla buluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Amacımız, onların problem çözebilme yeteneğini artırmak, bu tür etkinlik ve aktivitelerle onları hayata hazırlayabilmek. Yazın okullara portatif havuzlar kurarak, okullara spor etkinlik alanları kazandırarak, yeni spor merkezleri inşa ederek, farklı yarışmalar düzenleyerek Bursalı gençlerin sporla iç içe bir hayatı yaşamasını hedefliyoruz. Ayrıca amatör spor kulüplerine destek olarak spor altyapısının güçlenmesi için gayret ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda; 29 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri kapsamında liseler arası bowling yarışması düzenliyoruz. Ben etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.