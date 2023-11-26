Bursa'da lodos etkili oldu, çatıyı 100 metre uçurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran lodos, evin çatısını 100 metre uçurdu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran lodos, evin çatısını 100 metre uçurdu.
Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalle sakinleri, gürültüyle uyandı. Dışarıya çıkan vatandaşlar sokak üzerinde çatı parçaları buldular. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki binaların çatılarını tek tek inceledi. Çatının düştüğü sokağın arka tarafındaki Lider sokakta inceleme yapan ekipler, hasarlı binayı buldular. Yaklaşık 100 metre uçarak diğer sokak üzerine düşen çatı parçalarını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Uçan çatı parçaları, bir binaya çarparak hasar oluşturdu. Çatısı uçan dubleks daire sahibine haber verildi. Uçan çatı, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.