Bursa'da lodos hayatı felç etti: Ağaçları devirdi, çöp konteynerlerini sürükledi

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi.

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Ağaçları devirdi, çöp konteynerlerini sürükledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç ederken ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa’da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynerlerini de sürükledi. Bazı evlerin de çatı parçalarını yerinden çıkaran lodos, şiddetini gözler önüne serdi. Lodosa dayanamayıp devrilen ağaçlar ise park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi.