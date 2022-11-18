Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti

Bursa'da aniden bastıran yağmur ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Editör
EditörEditör
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Bursa’da aniden bastıran yağmur ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra lodos yerini yağmura bıraksa da, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kaçamadı. Yağmurdan korunmak isteyenlerin ise şemsiyeleri lodosun etkisiyle ters döndü. Lodosun şiddetini arttırmasıyla birlikte bazı ağaçlar devrildi.

Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa'da lodos ve yağmur hayatı felç etti