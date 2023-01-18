Bursa'da lüks otomobil ağaca çarparak pert oldu
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan milyonluk lüks otomobil, ağaca çarparak pert oldu.
Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan milyonluk lüks otomobil, ağaca çarparak pert oldu.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABK 44 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken lüks otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.