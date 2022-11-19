Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
Bursa'da trafikte makas attığını iddia ettikleri otomobilin sürücüsüne ve aracına tekmelerle saldırdılar.
Bursa’da trafikte makas attığını iddia ettikleri otomobilin sürücüsüne ve aracına tekmelerle saldırdılar.
Bursa-Ankara yolu Gökdere mevkiinde trafikte makas atarak gittiğini iddia ettikleri otomobilin önüne kesen kişiler, araç içerisinde bulunan sürücüye hakaretler savurdu. Sinirini alamayan kişilerin otomobili tekmeledikleri anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.