Bursa'da masaj salonlarına denetim yapıldı

Bursa’da çok sayıda polisin katılımıyla masaj salonlarına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde idarî eksiklikleri bulunan 3 işyerine işlem yapıldı.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri ve yunus timlerinin de katılımıyla merkez ilçelerde faaliyet gösteren 13 masaj salonuna çok sayıda polis ekibinin katılımıyla denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde idarî eksikleri bulunan 3 iş yerine işlem yapılırken, uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği maksadıyla yapıldığı bildirildi.