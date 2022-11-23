Bursa'da merak uyandıran görüntü

Bursa'da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.

Bursa'da merak uyandıran görüntü
Editör
EditörEditör
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Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da havanın aydınlanmasıyla görülen bulutlar rengiyle görenleri şaşırttı. Alev görünümlü gökyüzünü kaplayan bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa'da merak uyandıran görüntü
Bursa'da merak uyandıran görüntü
Bursa'da merak uyandıran görüntü
Bursa'da merak uyandıran görüntü