Bursa'da metro seferleri normale döndü

BursaRay'ın lodos sebebiyle duran seferleri normale döndü.

Bursa'da metro seferleri normale döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

BursaRay’ın lodos sebebiyle duran seferleri normale döndü.

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle BursaRay’da kataner arızası meydana geldi. Arıza sonrası Acemler-Şehreküstü arasında ulaşım otobüs aktarmalı sağlandı. BURULAŞ ekiplerinin çalışmalarının ardından seferler normale döndü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

BURULAŞ’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Ekiplerimizin BursaRay hattındaki çalışması tamamlanmış olup, BursaRay seferlerimiz normal seyrine dönmüştür. Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.