Bursa'da metruk bina alev alev yandı

Bursa'da tek katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da metruk bina alev alev yandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da tek katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Şehit Ferit Ömer Bey Sokak’ta bulunan tek katlı metruk binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.