Bursa'da metruk bina ve ara sokak operasyonu...12 kişi yakalandı

Bursa’da polis ekipleri vatandaşların huzuru için ara sokak, cadde ve metruk binalarda ‘huzur’ uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 12 kişi yakalanırken, bazı şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katılımıyla Osmangazi ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ‘huzur’ uygulaması için düğmeye bastı. Ekipler ara sokak, cadde ve metruk binalarda şüpheli şahıslara yönelik sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; uyuşturucu, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 12 kişi Bursa polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan üst aramasında 35 gram uyuşturucu madde, 50 fişek ele geçirildi.

Trafik canavarlarına geçit verilmedi

Polis ekipleri aynı zamanda trafiği tehlikeye atan ve kural tanımayan sürücülere de geçit vermedi. 298 araç sorgulayan ekipler, hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayan 13 araç sürücüsüne 89 bin 543 lira idare ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan uygulamanın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzuru sağlamak amacıyla yapıldığı belirtirken, ‘huzur’ uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.