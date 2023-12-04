Bursa'da meydana gelen deprem Güney Marmara'da hissedildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Güney Marmara'da da hissedildi. Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Güney Marmara’da da hissedildi. Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma’da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem, Balıkesir merkez, Bandırma ilçesi ve Çanakkale’de de hissedildi. Bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.