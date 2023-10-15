Bursa'da meydana gelen hortum korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları korkuturken, o anlar anbean kaydedildi.

Bursa'da meydana gelen hortum korkuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları korkuturken, o anlar anbean kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı İnegöl’de zaman zaman rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Alanyurt Esentepe Mahallesi’nde yer alan Salı Pazarı mevkiinde hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya neden olurken, yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.