Bursa'da meydana gelen hortum korkuttu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları korkuturken, o anlar anbean kaydedildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları korkuturken, o anlar anbean kaydedildi.
Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı İnegöl’de zaman zaman rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Alanyurt Esentepe Mahallesi’nde yer alan Salı Pazarı mevkiinde hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya neden olurken, yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.