Bursa'da minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı: 4 yaralı

Bursa’da minibüs önce ticari taksiye, daha sonra da yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralanırken minibüs sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BH 040 plakalı minibüsün sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı. Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı. Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hamile olan Zeynep Süleyman’ın sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.