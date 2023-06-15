Bursa'da minik ressamlar yaptıkları resimlerle hayran bıraktı

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı resim kurslarında eğitim gören yüzlerce öğrencinin yaptığı sanat eserleri yılsonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Emek ve Hüdavendigar Bilgi Evleri’nde düzenlenen resim kurslarına 420 öğrenci katıldı. Yıl boyunca düzenlenen resim kurslarında eğitim gören minik öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle ressamlara taş çıkartan resimler yapmayı başardı. Kurslarda eğitim gören öğrencilerin yaptığı resimler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen yılsonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yüzde 90 bedensel engelli olan 9 yaşındaki Ayşe Arslan, düzenlenen kurslarda ilk kez resim yapmayı öğrendi. Engelli öğrencinin yaptığı resimler sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü. Yılsonu sergisine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler minik ressamların yaptığı eserleri inceledi.