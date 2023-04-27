Bursa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’nın Osmangazi ve Mudanya ilçeleri yağan misket büyüklüğündeki dolu ile beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bursa için dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısının ardından merkez Osmangazi ile Mudanya ilçelerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde şiddetli dolu yağışı ağaçlardaki çiçeklerin dökülüp, filizlerin kırılmasına sebep olurken, çiftçilerin dolu sırasındaki zor anları da kameraya yansıdı.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, dolu yağışının Dereçavuş, Çağlayan, Gündoğdu, Armutköy ve Dürdane Mahallesi’nin bir kısmını içerisine alarak Hamitler’e doğru devam ettiğini belirtti. Altınkaya, "Şu an için ilçe tarıma müracaat eden bir çiftçimiz yok. Meyveler daha çiçek aşamasında olduğu için zarar belli değil. Bir hafta içerisinde belli olur" diye konuştu.