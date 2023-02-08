Bursa'da mobilya fabrikası alev alev yandı

Bursa’da mobilya imalatı yapan fabrika alev alev yandı. Patlamalarla beraber imalathaneden depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak’ta bulunan mobilya imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede patlamalarla birlikte büyüyen alevler, imalathane kısmından depoya sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, alevler dron ile havadan da görüntülendi. Dumanlar şehrin yüksek noktalarından gözlemlendi. Fabrikada çalışanların endişeli bekleyişleri de kameraya yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.