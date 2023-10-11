Bursa'da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Bursa’da bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Binadan yükselen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahalleli de büyük panik yaşadı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde eski Gemlik Yolu üzerindeki mobilya imalathanesi ve mağazasında çıktı. 3 katlı binadan yükselen alevler, kısa sürede bütün binayı sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bina boyu yükselen alevleri gören mahalleli de sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binaları da tehdit eden alevler sebebiyle, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kısa sürede alevlere itfaiye ekipleri mühahale ederken, eski Gemlik Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yükselen siyah dumanlar ise, kentin birçok noktasından görüldü.