Bursa'da mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ayışığı sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Şans eseri yoldan geçen vatandaş, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdüğü öğrenildi. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş yerine hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.