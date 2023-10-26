Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal sanayiinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde metal sanayiinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 24. Metal Sokak’ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını, devriye atan bekçiler fark etti. Bekçilerin haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüğü yangın sonucu iş yerine hasar meydana geldi. Bekçilerin fark etmesiyle muhtemel facianın önüne geçildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.