Bursa'da mobilya mağazası alev alev yandı

Bursa’da faaliyet gösteren mobilya satış dükkânı gece saatlerinde alev alev yandı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Yangın, 21.30 sıralarında merkez Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan mobilya satış dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilya dükkânında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını ekipler, 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, etkilenen olmazken dükkânda maddî zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.