Bursa'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bu sabah 04.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Kurşunlu Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Ahmet Bayram (23) yönetimindeki 54 AHT 864 plakalı motosiklet, sürücüsün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Denizhan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ahmet Bayram ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması bulunan Bayram, daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.