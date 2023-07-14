Bursa'da motosiklet hırsızları kamerada

Bursa’nın Mudanya ilçesinde motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin yaptığı çalışma sayesinde kısa sürede yakalanan zanlı tutuklandı.

Mudanya’da son zamanlarda artan şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalamak için harekete geçti. Asayiş Büro tarafından yapılan detaylı saha ve kamera araştırmaları sonucunda Mudanya genelinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi olarak tespit edilen B.K. (21) isimli şahıs, çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken, mevcutlu olarak Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen B.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. B.K. ile birlikte hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen B.S. (21) isimli şahsın yakalanması ve çalınan diğer motosikletlerin bulunması için Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.