Bursa'da motosiklet ile canını hiçe sayarak merdiven taşıdı

Bursa'da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.

Bursa'da motosiklet ile canını hiçe sayarak merdiven taşıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da hava yağmurlu olmasına rağmen kendi canını hiçe sayarak motosikletle merdiven taşıyan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağmurlu olmasını umursamayan sürücü, motosiklet ile merdiven taşıdı.

O tehlike anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.