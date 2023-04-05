Bursa'da motosiklet ile panelvan aracın çarpışma anı kamerada

Bursa'da motosiklet ile panelvan aracın çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken 2 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da motosiklet ile panelvan aracın çarpışma anı kamerada
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Bursa’da motosiklet ile panelvan aracın çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmagnazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü ile panelvan sürücüsü kavşağa dikkatsiz girince çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.