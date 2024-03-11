Bursa'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada

Bursa'da motosikletin üzerinde ön kaldırarak tehlikeli şekilde seyreden motosiklet sürücüsün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da motosikletin üzerinde ön kaldırarak tehlikeli şekilde seyreden motosiklet sürücüsün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-Balıkesir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.