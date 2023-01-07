Bursa'da motosikletli çamaşır hırsızları kamerrada
Bursa'da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.
Bursa’da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gezen 2 şüpheli şahıs kuruması için cama asılan montu gözüne kestirdi. Bir süre gözetleme yapan şüpheliler fırsatını bulduğu an camda asılı olan montu çalarak kayıplara karıştı.
O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.