Bursa'da münazarada fikirler yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bursa 2. Liseler Arası Münazara Turnuvası düzenlendi.

Bursa 2. Liseler Arası Münazara Turnuvası ön elemeleri Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 21-22 Ekim tarihlerinde 120 takım, 240 öğrencinin katılımıyla Bursa Kız Lisesi’nde gerçekleşmişti. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarından sonra finale kalan 4 takım, Tayyare Kültür Merkezi’nde şampiyonluk için ter döktü. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, okul yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Final müsabakasında BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden 2 takım, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ve Özel Emine Örnek Fen Lisesi’nden birer takım yarıştı. Hükümet açılış ve hükümet kapanış şeklinde gruplanan iki takım, “Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Verimliliğin Yüzyılı parolasıyla Türkiye’nin tarımsal üretim ve kalınma modeline ciddi yatırımlar ve yenilikler getirilmesi, tarım sektörünün ön plana çıkarılması planlanmaktadır” tezini desteklerken, muhalefet açılış ve muhalefet kapanış takımları da bu tezi çürütmeye çalıştı. Finalist takımların performansı ise İstanbul’dan gelen jüri tarafından değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, final müsabakası öncesi yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri münazara turnuvasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Finalist gençlerin çok kabiliyetli ve ön elemelerde de çok iyi performans çıkardıklarını diye getiren Başkan Aktaş, gençlere seslenerek, “Sizler okuyacak mühendis, doktor, gazeteci, öğretmen, psikolog olacaksınız. Hangi mesleği tercih ederseniz edin kendini ifade edebilen özgüvenli insanlar olun. Boşa değil, dolu konuşan insan olun. İş görüşmesi için karşılaştığım adayların kendini nasıl ifade ettiğine ve neler konuştuğuna çok dikkat ettim. Mesleğinizde ne kadar iyi de olsanız yaşamak, yaşatmak, çok yönlü düşünebilmek, yeri geldiğinde eleştirebilmek adına da ben bu ve benzeri etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvanın da gençlerimize yatırım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sizlerle gurur duyuyoruz

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da, “Sizleri münazara anında izlemek güzel. İzlerken anlıyoruz ki insan bir fikri münazara ederken hem kendi olgunlaşıyor hem de kendi fikriyatını, düşünce dünyasını olgunlaştırıyor. Bu çalışma sizler için çok değerli. Benim ortaokulda ve lisede yapmış olduğum münazaraların tadı hala dimağımda ve zihnimde. Bizler eğitimci olarak sizin burada münazarada nasıl güçlü bir aktör olacağınızı, hayata ve topluma nasıl güçlü bir lider olarak karışacağınızı gördüğümüz için de bunun değerli olduğunu biliyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Emeği, katkısı, duyarlılığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve yarışmaya katılan öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Jüri oylamasının ardından sonuçlar açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turnuva şampiyonunu açıkladı; Şampiyon Takım BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu tarafından açıklanan “İyi Hitap Eden Öğrenci” ise yine BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Muhammet Zeybek isimli öğrenci oldu. Ayrıca Başkan Aktaş, Şampiyon Takım ve En İyi Hitap Ödüllünü 1000 TL’den 2000 TL’ye çıkardığını duyurdu. Finale kalan diğer takımların ödülü ise 500 TL’den 1000 TL’ye yükseldi.

Turnuva etkinliği, katılımcıların ve protokolün şampiyon takım ve finalist takımlarla fotoğraf çekimi sonrası sonlandı.