Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir süredir takibe alınan şüpheli kamyonete, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aksiyon filmlerini aratmayan operasyon düzenledi. Yüzlerce gencin zehirlenmesini önleyen ekipler, kamyonetin kasasında cips paketlerine zulalanmış 20 kilo metamfetamin ve 250 gram esrar ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bir süredir takibe alınan G.T. idaresindeki kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında arama yapan polis ekipleri, cips paketlerine saklanmış yüzlerce genci zehirleyecek 20 kilo metamfetamin ve 250 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aksiyon filmlerini aratmayan o operasyon ise hem havadan hem karadan görüntülendi.