Bursa'da nisan yağmurları sevindirdi.

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, etkili olan nisan yağmurları Bursalıları sevindirdi. Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son 15 günde su seviyeleri toplamda yüzde 35 arttı.

Tasarruf uyarılarıyla ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda su seviyesi yüzde 44’dan 60’a, Nilüfer’de ise yüzde 13’den 32’e yükseldi. İki barajın ortalama su seviyesi yüzde 46’ya yükseldi.

Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.