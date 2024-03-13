Bursa'da oerde İstiklal Marşı için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıldönümünde sahnelenen ‘İstiklal Yolu’ adlı oyun izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

İstiklâl Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılması amacıyla 1921’de Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 şiir katılmış, kazanana para ödülü verileceği için Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmak istememiştir. Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Âkif’in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. O günden bu yana tam 103 yıldır Türk milletini gururlandıran İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşındı.

Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı’nın yazılma öyküsünün anlatıldığı oyunda, 100 yıl önce yaşananlar aynı duyguyla izleyiciye aktarıldı. İzleyicileri hem duygulandıran hem de gururlandıran oyun sonunda sergiledikleri performans nedeniyle tüm ayakta alkışlandı.