Bursa'da okul zili aileler için çalıyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi çerçevesinde Bursa’da gerçekleştirilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bursa’da geçtiğimiz ağustos ayında başlayan proje çalışmaları çerçevesinde ailelerle birlikte eğiticilerin eğitimi de dâhil olmak üzere 40 bini aşkın kişiye ulaşıldı.

Eğitimin en önemli paydaşlarından birisinin aileler olduğunu vurgulayan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bakanlığın liderliğinde okul çağı nüfusu dışındaki yetişkinlere de her türlü eğitim hizmetini sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Aile Okulu Projesinde velilere 8 ana başlıkta toplam 44 saatlik eğitimlerin verildiği hatırlatan Serkan Gür, “Aile Okulu Projesi çerçevesinde verilen eğitimlerin önemli bir boşluğu doldurduğunu;ailelerimizin bu eğitimlerden çok faydalandığını ve çok mutlu olduklarını gördük. Tüm velilerimizi eğitimlere katılmak üzere okullarımıza davet ediyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde Başta Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere Hayat Boyu Genel Müdürlüğümüze ve projede emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Bursa’da geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Aile Okulu Projesinde 4 bin 342 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Proje çerçevesinde Bursa’da açılan 819 kursa 36 bin 206 veli katıldı. Aile Okulu Projesiyle velilere aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta toplam 44 saatlik eğitimler veriliyor.