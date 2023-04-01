Bursa'da ölüme böyle meydan okudular, o anlar kamerada

Bursa'da trafikte ölüme meydan okuyan kişilerin yürekleri ağza getiren o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da ölüme böyle meydan okudular, o anlar kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Bursa’da trafikte ölüme meydan okuyan kişilerin yürekleri ağza getiren o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabada yer kalmayınca 2 genç çareyi bagaja oturmakta buldu. Trafikteki diğer sürücüler bagajda oturan gençleri görünce gözlerine inanamazken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosikletin üzerine uzanan 2 kafadar genç yürekleri ağza getirdi. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.