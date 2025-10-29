Bursa'da onbinlerce kişi Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılan on binlerce Bursalı, ellerindeki Türk Bayrakları ve Ata posterleriyle Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa’nın tek yürek olduğu yürüyüşün ardından sanatçı Edis sahne alarak, vatandaşlara muhteşem bir bayram yaşattı. Onbinlerce Bursalının cep telefonlarının ışıklarıyla oluşturduğu renkli görüntüler ise dronla kaydedildi.

Cumhuriyet’in 102. yıldönümü, Bursa’da düzenlenen görkemli programlarla kutlandı. On binlerce Bursalı, Nilüfer’de her yıl düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılarak Cumhuriyet’e bir kez daha sahip çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin birlikte düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü" muhteşem görüntülere sahne oldu. FSM Bulvarı’nı baştan sona dolduran Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile alanda yerini aldı. Başlangıç noktası, Acıbadem Kavşağı olan yürüyüş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in alana gelmesiyle başladı.

Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Şadi Özdemir, yürüyüş öncesi ortak açıklama yaptı. Cumhuriyet’i alanlarda kutladıklarını ve alanlarda sahip çıktıklarını belirten Başkan Bozbey, "102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyeti gençlere emanet ederek yola çıktılar. Bizler de onların izinde Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız, bizim en büyük bayramımızdır. Bu bayramı alanlarda Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte kutlamak coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk! Yaşasın tam bağımsız Türkiye! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Cumhuriyet varsa, gelecek var"

Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı’nın her zaman büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Cumhuriyet’in değerlerine karşı bir sorun görürse Cumhuriyetçiler, sessiz çoğunluk alanlarla toplanıyor. Bugün de burada sahaya çıktı ve Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Nilüfer FSM’de 20 yıldır bu etkinlikler büyük coşkuyla yapılıyor. Her yıl daha da kalabalık bir topluluk Cumhuriyet için bir araya geliyor. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyet varsa, gelecek var" diye konuştu.

FSM’de insan seli

Yürüyüşe, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, STK temsilcileri ve toplumun tüm kesimleri katıldı. Her yaştan Bursalının yer aldığı yürüyüşte bulvar, adeta insan seline dönüştü. Olağanüstü ilgi nedeniyle adım adım ilerleyen yürüyüş, vatandaşların omuz omuza söyledikleri ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganları ve marşlarıyla renklendi. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı da açan vatandaşlar, meşale ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak coşkuyu doyasıya yaşadı.

İstiklal Marşı coşkuyla okundu

Kutlamaların ikinci adresi, yürüyüşün sona erdiği Hastane Alanı oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa milletvekilleri sahneye çıkarak Türk bayraklarıyla halkı selamladı. Alanı ve yolları dolduran vatandaşlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okudu.

"Güzel Bursamız, Cumhuriyet’e hep sahip çıktı"

Eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Alanı dolduranları, "Hoş geldiniz! Cumhuriyetimizin gönüllü neferleri. Güzel Bursamızın yürekli insanları. Cumhuriyetimizin 102. yıl kutlamalarına hoş geldiniz" diyerek selamlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bugün gurur günümüz. Bugün en büyük bayramımız. Bir millet olarak bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz en mutlu günümüz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Güzel Bursamız, Cumhuriyet’e hep sahip çıktı. Her zaman da sahip çıkacak. Her 29 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramımızı FSM’de on binlerle birlikte coşkuyla kutluyoruz. Hiç bitmeyen tutkuyla, Cumhuriyet sevdamızı haykırıyoruz. Dünya bilsin ki, Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir. En büyük sevdamız" dedi.

"Bursamız, büyük kahramanlığın sembollerinden oldu"

29 Ekim’in sadece bir bayram günü olmadığını, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı büyük günün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, 29 Ekim’in aynı zamanda Cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşıma görevini de hatırlama günü olduğunu vurguladı. 102 yıl önce Anadolu’nun her köşesinden ‘Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sesinin yükseldiğini söyleyen Başkan Bozbey, "O ses, umutla, kararlılıkla, inançla yankılandı. Bugün burada, Bursamızın sokaklarında, meydanlarında yankılanmaya devam ediyor. Kentimiz, tarihinde hep mücadele ruhuyla öne çıktı. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Bursamız işgalin acısını da, bağımsızlığın coşkusunu da kuvvetli bir biçimde yaşadı. Bursa’nın işgal edildiği gün, Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü, siyah bir örtüyle kapatıldı. 11 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulana kadar. Bursamız, büyük kahramanlığın ve zulme karşı direnişin sembollerinden biri oldu" diye konuştu.

"Bursa, aydınlanmanın, ilerlemenin şehri oldu"

Bursa’nın, Türk milletinin umutlarının sembolü olduğunu belirten Başkan Bozbey, Bursa’nın mücadele eden, küllerinden doğan, her zaman yeşeren ve yeşerttiği güzellikleri tüm Türkiye’yle paylaşan bir şehir olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet’i yalnızca bir yönetim biçimi olarak değil, bir yaşam biçimi, karakter, yol gösterici olarak gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, "29 Ekim’le birlikte Bursa, aydınlanmanın, kalkınmanın, ilerlemenin şehri oldu. Cumhuriyetin fabrika bacalarının ilk dumanı, Türkiye’nin üretim atılımının ilk sayfası Bursa’da yazıldı. Biz Bursalılar, Atatürk’ün bu emanetine yüreğimizle sahip çıktık. Bursa, Cumhuriyetin fabrikalarında, tarlalarında, atölyelerinde, emekçilerinin alın terinde bu hedefin hakkını verdi. Türkiye’nin üretim ve kalkınma atılımını sırtlayan bir şehir oldu. Bugün biz de aynı ruhu taşıyoruz. Üreten, paylaşan, adaletle büyüyen bir Bursa’yı, Atatürk’ün gösterdiği yolda daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Cumhuriyet, gençlerin, kadınların, çocukların sesi demektir"

"Ulu Önderimiz Atatürk’ün çok sevdiği Bursa’dan, bugün hep birlikte bir kez daha söylüyoruz: Cumhuriyet bizim en değerlimizdir" diyen Başkan Mustafa Bozbey, "Cumhuriyet, gençlerin, kadınların, çocukların sesi demektir. İşçinin, köylünün, esnafın sesi demektir. Eşitliğin, aklın, bilimin, vicdanın sesi demektir. Bursamızın göğsündeki ortak nefestir. Nilüfer’de, özgürce oynayan bir kız çocuğudur Cumhuriyet. Mudanya’nın sahillerine barışın rüzgarlarının esmesidir. Gemlik’te, Keles’te, Karacabey’de emeğin değer görmesidir. İnegöl’de, Orhangazi’de, Gürsu’da, Kestel’de üretimin, Orhaneli’de, Harmancık’ta, Mustafakemalpaşa’da doğanın, Osmangazi’de, İznik’te tarihin, Yıldırım’da, Orhaneli’nde, Büyükorhan’da dayanışmanın filizlenmesidir. Halkın refahı için, rantın-keyfin değil; aklın, bilimin galip gelmesidir Cumhuriyet" diye konuştu.

"Biz Cumhuriyeti bir ömür boyu yaşıyoruz"

Cumhuriyeti, en iyi şekilde yaşatmak için çok çalıştıklarının altını çizen Başkan Bozbey, Cumhuriyetin 102. yılında en büyük mirası kendilerine emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. "Bizim yolumuz hakkın, halkın, aklın, emeğin, adaletin, özgürlüğün, dayanışmanın yolu" diyen Başkan Bozbey, "Akıldan güç alanlar, bilimden güç alanlar, vicdanının terazisini asla bozmayanlar, karanlıkta da kalsalar, yollarını kaybetmezler. Cumhuriyet bize bunu öğretmiştir. Dayanışmanın, düşünmenin, üretmenin olduğu yerde, umutsuzluğa yer yoktur. Biz Cumhuriyeti bir gün kutlamıyoruz. Biz Cumhuriyeti bir ömür boyu yaşıyoruz. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

"Ata’mızın yolunda yürüyen yürekli insanlarız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de sahneye eşi Nuray Özdemir ile çıkarak Cumhuriyet Bayramı konuşmasını yaptı. Alandaki sesin, coşkunun ve atan kalplerin Cumhuriyet’in sesi olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, marşın her yıl biraz daha umutlu, biraz daha gür yankılandığını belirtti. Bu marşın, bir milletin ayağa kalkışının, bir halkın özgürlük tutkusunun marşı olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Biz o tutkunun neferleriyiz. Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Nilüfer’de, Bursa’da, Türkiye’nin her yerinde Cumhuriyet’in ışığında, Ata’mızın yolunda yürüyen yürekli insanlarız. Bugün 102 yıllık bir mirası kutluyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki: ancak Cumhuriyet varsa, gelecek var. Bugün, bir milletin küllerinden doğduğu o büyük günün yıl dönümündeyiz. Bugün, karanlıktan aydınlığa uzanan bir inancın, bir direnişin izindeyiz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

"Cumhuriyet, bu toprakların Nilüfer çiçeğidir"

Cumhuriyet’in bir duruş, inanç ve onur olduğunu dile getiren Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyet’in kadının sesi, gencin umudu, çocuğun gülüşü ve halkın iradesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet’i bir nilüfer çiçeğine benzeten Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer çiçeği kökleri bataklığın içinde de olsa, her sabah tertemiz yapraklarıyla yeniden doğar. Yüzünü güneşe çevirir. Cumhuriyet de öyledir! Cumhuriyet, bu toprakların nilüfer çiçeğidir. Karanlıktan doğar, umuda uçar, ışığa yürür. Ve biz, bu ışıkla aydınlanıyoruz. Bu akşam Bursa’nın dört bir yanından gelen on binlerce yürek bir aradayız. Bütün renklerimizle kol kola omuz omuza bir arada olmak ne güzel. Harikasın Nilüfer! Harikasın Bursa. Bu meydanda bir milletin bayram coşkusu var. Yüreğimizde yüz yıllık bir sevda var. Atatürk’ün, ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!’ dediği o anın sesi var" dedi.

Edis konseriyle Cumhuriyet coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde, sevilen sanatçı Edis sahne aldı. Ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla coşku doruğa çıktı. Edis’in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusu yaşayanlara keyifli anlar yaşattı. Bursalıların birçok parçasına eşlik ettiği Edis’e, gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çiçek vererek teşekkür etti.

Öte yandan binlerce Bursalının konser öncesi cep telefonlarıyla oluşturduğu ışık şovu ise görülmeye değerdi.